Украинские обменники не стали "удерживать" доллар: курс заметно переписали

За выходные в украинских обменниках заметно вырос курс доллара. В полдень понедельника, 16 февраля, они определили его в средние 43/43,4 грн (покупка/продажа). Это сразу на 53 коп. выше в покупке и на 15 коп. в продаже, чем было вечером пятницы, 13 февраля.

А вот в банках произошли гораздо меньшие изменения. Ныне наличный доллар там покупают в среднем по 42,85 грн, а продают по 43,4 грн. Это на 4 коп. выше в продаже, но осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения продают валюту по 43,29-43,5 грн. Так:

ПриватБанк – 43,29 грн;

Таскомбанк – 43,42 грн;

ПУМБ – 43,5 грн;

Юнекс Банк – 43,35 грн;

Прокредит Банк – 43,3 грн;

Сенс Банк – 43,4 грн;

Райффайзен Банк – 43,29 грн;

Укрсиббанк – 43,4 грн;

абанк – 43,4 грн.

Покупают же они ее по 42,4-42,95 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,69 грн;

Таскомбанк – 42,85 грн;

ПУМБ – 42,9 грн;

Юнекс Банк – 42,4 грн;

Прокредит Банк – 42,68 грн;

Сенс Банк – 42,95 грн;

Райффайзен Банк – 42,92 грн;

Укрсиббанк – 42,8 грн;

абанк – 42,7 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (заканчивается 22 февраля) курс наличного доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 42,5-43,5 грн. Таким образом, и там, и там ожидается снижение стоимости валюты в покупке при росте в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В то же время, отметил банкир, не исключается, что периодически курс будет приближать к 43 грн и даже превышать эту отметку. Тем не менее, утверждает он, такие всплески:

будут кратковременными;

не будут иметь признаков системного давления или панических настроений.

"Напротив, речь идет о постепенном снижении "курсовой качки" американской валюты как на межбанковском, так и на наличном сегментах рынка. В ближайшие недели чрезмерное давление на курс доллара маловероятно, а общая ситуация будет оставаться контролируемой и прогнозируемой", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты советуют украинцам для обмена валюты выбирать прежде всего лицензированных участников рынка "с историей и репутацией". Поскольку, подчеркивается, главное в этом – легальность и прозрачность операций.

