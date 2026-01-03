Почему США атаковали Венесуэлу и чем Мадуро не угодил Трампу: вся предыстория конфликта

В ночь на 3 января в Венесуэле произошли мощные взрывы на юге Каракаса – в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды. Атаку осуществили американские вертолеты, которые зафиксировали над городом.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение, а позже глава Белого дома Дональд Трапм сообщил, что военные вывезли в Штаты венесуэльского лидера вместе с его женой. OBOZ.UA разбирался, почему США нанесли удары по Венесуэле и чем Мадуро не угодил Трампу.

Кто такой Мадуро

Николас Мадуро стал известным политиком в период правления левого президента Уго Чавеса и его Объединенной социалистической партии Венесуэлы (PSUV). Бывший водитель автобуса и профсоюзный лидер, Мадуро после смерти Чавеса возглавил страну и занимает пост президента с 2013 года.

В течение 26 лет правления Уго Чавеса и Николаса Мадуро их партия сосредоточила в своих руках контроль над ключевыми государственными институтами – Национальным собранием, значительной частью судебной системы и избирательным советом. В 2024 году Мадуро объявили победителем президентских выборов, несмотря на то что подсчеты, собранные оппозицией, указывали на победу ее кандидата Эдмундо Гонсалеса. Он баллотировался вместо лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, которой запретили участие в выборах.

В октябре Мачадо отметили Нобелевской премией мира за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии.

Нарушив запрет на выезд, в декабре она прибыла в Осло (Норвегия), где получила награду после нескольких месяцев укрытия. Политик заявила о намерении вернуться в Венесуэлу, несмотря на риск ареста со стороны властей, которые объявили ее беглянкой.

Почему Трамп делает акцент на Венесуэле

Дональд Трамп связывает режим Николаса Мадуро с массовым притоком венесуэльских мигрантов в США, заявляя, что в страну прибыли сотни тысяч человек. По оценкам, с 2013 года почти восемь миллионов венесуэльцев покинули родину из-за экономического кризиса и репрессий. Без предоставления доказательств Трамп также утверждал, что власти Венесуэлы якобы освобождали заключенных и пациентов психиатрических больниц и направляли их в США.

Отдельное внимание он уделяет борьбе с наркотрафиком, в частности фентанила и кокаина. Трамп признал венесуэльские группировки "Трен де Арагуа" и "Картель де лос Солес" иностранными террористическими организациями, заявив, что последнюю возглавляет сам Мадуро.

В то же время эксперты отмечают, что "Картель де лос Солес", что это скорее обобщенное название коррумпированных чиновников, которые способствовали транзиту кокаина через страну, а не структурированная преступная сеть. Кроме того, Трамп удвоил вознаграждение за информацию, которая может привести к задержанию Мадуро, и заявил о намерении признать его правительство иностранной боевой организацией.

Сам Мадуро эти обвинения отвергает, заявляя, что США используют "войну с наркотиками" как повод для попыток отстранить его от власти и получить доступ к нефтяным ресурсам Венесуэлы.

Действительно ли Венесуэла является главным источником наркотиков для США

Специалисты по противодействию наркоторговле отмечают, что Венесуэла играет второстепенную роль в мировом наркотрафике и преимущественно служит транзитной территорией для перевозки наркотиков, произведенных в других странах. Соседняя Колумбия остается крупнейшим производителем кокаина в мире, однако большая часть этого наркотика попадает в США другими маршрутами, а не через Венесуэлу.

Согласно отчету Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) за 2020 год, около 75% кокаина поступает в Соединенные Штаты через Тихоокеанское направление, тогда как лишь незначительная доля перевозится скоростными лодками Карибским морем. Если раньше основные антинаркотические операции США были сосредоточены в Карибском бассейне, то со временем фокус сместился на Тихий океан.

В сентябре Трамп заявлял военному руководству, что перехваченные суда перевозили мешки с "белым порошком", в частности фентанил и другие наркотики. В частности, наркотик фентанил преимущественно производят в Мексике, а в США он попадает почти исключительно сухопутными маршрутами через южную границу, а не через Венесуэлу.

Сколько нефти экспортирует Венесуэла и кто является ее покупателями

Нефть остается ключевым источником валютных поступлений для правительства Николаса Мадуро и обеспечивает более половины доходов государственного бюджета. Сейчас Венесуэла экспортирует примерно 900 тысяч баррелей нефти в сутки, а Китай выступает крупнейшим импортером.

Несмотря на то, что, по оценкам США, страна обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами сырой нефти, их использование остается ограниченным. Как свидетельствуют данные Управления энергетической информации США (EIA), в 2023 году Венесуэла обеспечила лишь около 0,8% мировой добычи из-за технических трудностей и хронической нехватки финансирования.

После сообщений о первом захвате танкера у побережья Венесуэлы Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, "сохранят нефть". В то же время американская сторона ранее отвергала обвинения Каракаса в том, что давление на режим Мадуро имеет целью получить доступ к неиспользованным нефтяным ресурсам страны.

Исторический контекст

Напряженность между США и Венесуэлой длится более двадцати лет и резко обострилась во время второго срока Дональда Трампа в 2025 году. Причинами конфликта стали споры по нефти, введенные США санкции и все более авторитарный характер венесуэльского правительства.

Во времена президента Уго Чавеса (1999–2013) отношения ухудшались из-за его обвинения США во вмешательстве во внутренние дела и укрепления союзов с Кубой, Россией и Ираном.

После прихода к власти Николаса Мадуро Венесуэла попала в политический и экономический кризис, что привело к гиперинфляции, падению добычи нефти. Массовая эмиграция и нарушения прав человека стали обыденностью. США ответили санкциями, дипломатической изоляцией и поддержкой оппозиции.

В 2019 году администрация Трампа признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны, что Мадуро назвал попыткой государственного переворота. Конфликт усилили обвинения Мадуро в причастности к торговле наркотиками и деятельности Картеля де лос Солес.

Во время второго срока Трампа этот картель и организацию Трен де Арагуа признали иностранными террористическими организациями, а вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро, повысили до 50 миллионов долларов.

В 2025 году США расширили военное присутствие в Карибском бассейне, развернув корабли, бомбардировщики и подразделения морской пехоты. Американские войска осуществили серию ударов по лодкам наркоторговцев, что привело по меньшей мере к 95 погибших и стало одной из самых мощных военных операций США в регионе за последние десятилетия.

Напомним, ночью 3 января США нанесли удары по Венесуэле. Над городом Каракас зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов". На фоне этих действий в стране объявлено чрезвычайное положение. А президент США Дональд Трамп сообщил, что военные вывезли в Штаты венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила США в "крупнейшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

