Трамп показал, как выглядит президент Венесуэлы после задержания. Фото

В сети появилась первая фотография венесуэльского диктатора Николаса Мадуро после задержания военнослужащими США. Снимок опубликовал американский президент Дональд Трамп.

На странице в собственной социальной сети Truth Social в субботу, 3 января, глава Белого дома поделился кадром и подписал его: "Николас Мадуро на борту корабля ВМС Iwo Jima".

Диктатор в сером спортивном костюме находился рядом с военным. Его руки скованы наручниками. На глазах – черные очки, а на ушах – наушники (очевидно, чтобы президент Венесуэлы ничего не слышал и не видел, находясь на десантном судне рядом со своими "похитителями").

Мадуро держит бутылку воды, что является демонстрацией гуманного обращения с задержанным.

Ожидается, что лидер Венесуэлы позже в субботу прибудет в Нью-Йорк, где суд Манхэттена официально обвинит его в незаконном хранении наркотиков и оружия.

Кстати, перед этим Трамп опубликовал в соцсети видео ударов по Венесуэле под известную песню Fortunate Son группы Creedence Clearwater Revival.

Что предшествовало

Трамп приказал нанести удары по целям в Венесуэле в ночь на 3 января. В ответ Мадуро обвинил Соединенные Штаты в военной агрессии. В результате американские солдаты схватили диктатора, а также его жену Силию Флорес.

Во время этой операции несколько военных получили пулевые и осколочные ранения. Президент США подтверждал: "Несколько ребят были ранены. Но они вернулись и, как сообщается, в довольно хорошей форме".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что операция была масштабной и тщательно спланированной; на ее подготовку потребовались месяцы, а на проведение – часы.

Подготовка включала отслеживание Мадуро, чтобы "понять, как он передвигался, где жил, куда путешествовал, что ел, что носил", сказал Кейн.

Армия Венесуэлы смогла подбить только одно воздушное судно США, но оно "оставалось пригодным для полетов", подчеркнул генерал.

Как писал OBOZ.UA:

– На пресс-конференции 3 января Дональд Трамп заявил, что Америка "будет управлять" Венесуэлой, пока произойдет безопасный, надлежащий и разумный переход власти.

– Министерство иностранных дел РФ осудило военную операцию США против Венесуэлы, назвав ее "актом вооруженной агрессии".

