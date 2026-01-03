'Если так можно поступать с диктаторами, то США знают, что делать': Зеленский – о задержании Мадуро

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Венесуэле, а именно на то, что Соединенные Штаты Америки задержали президента страны Николаса Мадуро вместе с его женой. Комментируя это, глава государства намекнул на главу РФ Владимира Путина.

И задержанный политик, и глава страны-агрессора, которая ведет против нас войну, являются диктаторами. О ситуации в Венесуэле Зеленский высказался в комментарии для СМИ в субботу, 3 января.

"Ну что я могу сказать. Если можно так с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше", – заявил он.

Что произошло в Венесуэле

Ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Над Каракасом зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов", в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов была направлена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро – он был задержан вместе с его женой.

Обоих вывезли из страны, Трамп показал фото Мадуро на борту корабля ВМС Iwo Jima. Диктатору и его жене Силии Флорес выдвинули официальные обвинения. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.

Мы подробно разобрались в том, почему США нанесли удары по Венесуэле и чем Мадуро не угодил Трампу.

Как сообщал OBOZ.UA, министерство иностранных дел России осудило военную операцию США против Венесуэлы по свержению режима Николаса Мадуро. Москва официально поддержала Каракас.

