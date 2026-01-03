Мадуро и его жене предъявлены обвинения в США: что их теперь ждет

Против венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жены, Силии Флорес, выдвинули официальные обвинения. Им обоим инкриминируют заговор с целью наркотерроризма.

Об этом сообщила генпрокурор США Памела Бонди. Обвинения вынес Южный округ Нью-Йорка.

В своем заявлении чиновница заявила, что Мадуро и Флорес вскоре почувствуют на себе "полный гнев американского правосудия на американской земле в американских судах".

"Николасу Мадуро предъявлены обвинения в наркотеррористическом заговоре, заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов", — отметила Бонди, выразив благодарность администрации Дональда Трампа и американской армии за блестяще проведенную операцию по безопасности.

Боевая операция США против Венесуэлы – что известно

Напомним, ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. По предварительным данным, удары пришлись на юге Каракаса – в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды. Над городом очевидцы заметили тяжелые десантно-транспортные вертолеты Chinook.

В течение последних месяцев США нарастили военное присутствие в Тихом океане и Карибском море, отправив в район 15 тысяч военнослужащих, а также несколько авианосцев и военных кораблей. По сути, Трамп объявил коллеге Мадуро ультиматум, требуя отставки последнего.

Венесуэла незадолго до этого обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством. Из-за операции США, президент Колумбии Густаво Петро забил тревогу из-за американского оперативного вмешательства в Каракас. Он заявил о нападении на Венесуэлу и призвал ООН и ОАГ отреагировать на последние события. МИД РФ выразил со своей стороны "глубокую обеспокоенность".

Как сообщал OBOZ.UA, Николас Мадуро и его жена, Силия Флорес, были задержаны в Каракасе и вывезены из страны. Арест проводили силы спецопераций армии США, отряд "Дельта".

