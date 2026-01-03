'Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь': МИД Украины отреагировал на спецоперацию США

Представитель Министерства иностранных дел Украины прокомментировал спецоперацию США в Венесуэле, заявив о поддержке права венесуэльского народа на свободу, безопасность и человеческое достоинство. В Киеве подчеркнули, что режим Николаса Мадуро системно нарушает права человека и принципы демократии.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в заметке в соцсети X. Позицию МИД также обнародовали на официальных страницах ведомства.

По словам Андрея Сибиги, Украина последовательно отстаивает право народов жить свободно – без диктатуры, репрессий и нарушений прав человека. Он подчеркнул, что режим Николаса Мадуро, по оценкам демократических стран и международных правозащитных организаций, причастен к массовым преступлениям, насилию, пыткам, подавлению свобод и уничтожению демократических институтов.

Глава МИД подчеркнул, что Украина не признает легитимность Мадуро после сфальсифицированных выборов и жестоких действий против протестующих – такую позицию разделяют десятки государств в разных регионах мира.

"Народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство. Мы и в дальнейшем будем поддерживать их право на свободу и уважение", – заявил Сибига.

В МИД также отметили, что Украина выступает за дальнейшее развитие событий в Венесуэле в соответствии с нормами международного права, с приоритетом демократии, прав человека и интересов самих венесуэльцев.

