'Это государственный терроризм!' Президент Кубы призвал поддержать Венесуэлу

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес отреагировал на военную операцию Соединенных Штатов против Венесуэлы. По его словам, действия американской армии являются "государственным терроризмом".

Также Диас-Канель Бермудес потребовал срочной реакции международного сообщества. Об этом президент Кубы сообщил в социальной сети Х.

Куба требует наказать США

Глава государства заявил, что на военную операцию американских войск нужен срочный ответ международного сообщества. При этом Диас-Канель Бермудес назвал действия Соединенных Штатов "преступными".

"Куба осуждает и требует срочного ответа от международного сообщества на преступное нападение США на Венесуэлу. Наша мирная зона подвергается жестокому нападению. Государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против нашей Америки! Родина или смерть! Мы победим", – заявил президент Кубы.

Реакция других стран

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США "напали" на Венесуэлу. Политик рассказал, что американские войска "бомбят ракетами" и призвал мир "реагировать и готовиться".

Страна-агрессор РФ, которая считает Венесуэлу дружеской страной, также отреагировала на операцию США. В МИД России осудили "вооруженную агрессию" США против Венесуэлы и выразили глубокую озабоченность.

При этом россияне цинично заявили, что все партнёры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через дипломатию.

"Сегодня утром США совершили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы. Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Исходим из того, что все партнёры, у которых могут быть претензии друг к другу, должны искать пути к решению проблем через диалоговые развязки. Мы готовы их в этом поддерживать. Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне", – заявили россияне.

Напомним, ночью 3 января в Венесуэле прогремела серия мощных взрывов на объектах инфраструктуры. Удары пришлись на южную часть города Каракас – в частности, в районе Форт-Тиуна и авиабазы генералиссимуса Франсиско де Миранды. Над Каракасом зафиксировали американские вертолеты, которые "атаковали по меньшей мере десять объектов", в Венесуэле объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска ночью 3 января провели масштабную операцию против Венесуэлы. Американский лидер подчеркнул, что президент Венесуэлы Николас Мадуро был задержан вместе со своей женой.

