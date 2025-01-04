Семью, которая выехала за границу, через суд заставили заплатить тысячи гривен за доставку газа: озвучены правила 

Владимир-Волынский городской суд в декабре 2024-го отказал удовлетворить иск мужчины, требовавшего "Волыньгаз" отменить долг за доставку газа в размере 3874 грн. Украинец еще в 2022-м вместе с семьей выехал в Италию и перестал пользоваться газом, однако ему все равно нужно платить за доставку голубого топлива.

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Об этом говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. "Несмотря на нулевой показатель потребления природного газа согласно показателям счетчика, ответчик начисляет за доставку газа за мифические кубометры газа, не привязанные к показателям счетчика", – говорится в дела. Представитель "Волыньгаза" пояснил, что размер платы за доставку рассчитали в 2023-м, исходя из объемов потребления за газовый год с октября 2021-го по сентябрь 2022-го. В этот период семья еще до переезда в Италию успела использовать 1520 кубометров газа. Следовательно, ежемесячно нужно было платить за доставку 126,6 кубометров.

Далее, даже если семья вообще не потребляла газ, начисление происходило с минимальными предельными объемами. "Суд обращает внимание на доводы ответчика, что прекращение или ограничение распределения (потребления) природного газа не освобождает потребителя от обязательства оплаты стоимости услуг по договору распределения природного газа, кроме случая расторжения его договора", – говорится в решении суда.

В результате суд признал, что за доставку газа в квартире в Украине нужно платить, даже если еще несколько лет назад вы уехали в другую страну и в квартире никто не живет. Если вы хотите, чтобы квартира оставалась пустой и не хотите платить за доставку газа, нужно расторгнуть договор (а он подписывается автоматически) на доставку газа и отключить голубое топливо.

Когда придется платить за доставку лишнее

Всего два варианта, когда вам придется переплачивать за доставку газа (если не учитывать технические ошибки со стороны поставщика услуги). Первый – если вы вообще не потребляете газ, живете в другом доме, но не отключаете газ. В таком случае придется платить только за подключение к голубому топливу. Чтобы не переплачивать, достаточно обратиться к оператору ГРМ и написать заявление об отключении от газовой сети.

Второе – если вы не передаете показы газового счетчика. В таком случае вам могут сосчитать доставку по усредненным объемам потребления. А они могут быть значительно больше, чем фактически потребленные объемы.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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