Тариф на электроэнергию изменят через несколько дней: кто будет платить по новой цене с 1 октября

С 1 октября 2026 года для украинцев, которые отапливают жилье электроэнергией, начнет действовать льготный тариф. За первые 2000 кВт*ч в месяц придется платить по 2,64 грн за кВт*ч, тогда как потребление сверх этого объема будет оплачиваться по тарифу 4,32 грн за кВт*ч.

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Соответствующие правила правительство продлило постановлением № 530 от 29 апреля 2026 года. Льгота будет действовать в отопительный период – с 1 октября 2026 года по 30 апреля 2027 года.

Таким образом, владельцы жилья с электроотоплением смогут оплачивать значительную часть потребленной электроэнергии по цене на 1,68 грн ниже, чем стандартный тариф для населения.

Сколько будет стоить электроэнергия

Для потребителей, у которых в установленном порядке установлены электроотопительные установки, с 1 октября будет действовать следующая схема:

до 2000 кВт*ч в месяц включительно – 2,64 грн/кВт*ч за весь объем потребления;

свыше 2000 кВт*ч — 4,32 грн/кВт*ч за весь объем потребления.

То есть тариф не работает по принципу, когда первые 2000 кВт*ч оплачиваются по 2,64 грн, а остальное – по 4,32 грн. Если домохозяйство превысило установленный месячный лимит, весь потребленный за месяц объем рассчитывается по более высокой цене.

Именно поэтому для домохозяйств с большим потреблением электроэнергии превышение порога в 2000 кВт*ч может существенно повлиять на сумму в счете.

Кто имеет право на льготный тариф

Льготный тариф распространяется на индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в домах или квартирах, оборудованных электроотапливающими установками в установленном порядке.

Отдельно льготный тариф предусмотрен для жильцов многоквартирных домов, которые не газифицированы и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного или автономного теплоснабжения.

Важно, что обычный тариф для большинства бытовых потребителей остается на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Правительство продлило действие фиксированных цен на электроэнергию для населения до 31 октября 2026 года.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине повысили тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своём сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на её передачу и распределение выросли втрое.

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