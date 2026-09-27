Этот документ стоит хранить до 2031 года: украинцам, которые платит за коммуналку, дали важный совет
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Юристы советуют украинцам не выбрасывать квитанции после оплаты электроэнергии, газ, воды и т.д. в течение 5 лет – ведь в случае возникновения споров с поставщиками именно эти документы могут помочь решить вопрос в свою пользу. То есть квитанции 2026 года не стоит выбрасывать до 2031 года.
Об этом говорится в материале "На пенсии". Его авторы объясняют: квитанции подтверждают факт расчета за коммунальные услуги.
Кроме того, эти документы также имеют важное значение в случае судебных споров. Ведь они позволяют
- Доказать отсутствие задолженности.
- Отстоять права потребителя в конфликтах с предприятиями жилищно-коммунальной сферы.
"Даже добросовестные плательщики могут столкнуться с проблемами: потерянные данные в системах учета или технические ошибки приводят к появлению мнимых долгов. В такой ситуации именно квитанции – главное подтверждение того, что услуги были оплачены вовремя и в полном объеме", – подчеркнули специалисты.
Что должно быть в квитанциях
В то же время, подчеркивается, важно, чтобы такой документ содержал ряд пунктов. В частности:
- Дату операции.
- Сумму и реквизиты получателя.
- Печать или подтверждение банка (в электронном формате).
"Если квитанция напечатана без печати, рекомендуется запросить официальный документ с подписью и штампом банка. Кроме того, пользователи могут обратиться в свой банк за выпиской всех платежей за нужный период", – говорится в материале.
Какие приборы потребляют лишние киловатты
В то же время, многие электроприборы продолжают потреблять электроэнергию даже когда не используются. Однако только, если они подключены к розетке. Дело в том, что в таком случае устройства находятся в режиме ожидания – а это значит, что даже будучи неактивными, продолжают использовать небольшое количество электроэнергии.
Как рассказали в "Прикарпатьеоблэнерго", объемы такого потребления невысокие. Однако за год они могут превратиться в ощутимую сумму в счетах.
Наибольшую же нагрузку на домашнюю электросеть создают мощные бытовые приборы. Прежде всего, электроплита, которая потребляет сразу 4-8 кВт/ч. Далее идут:
- бойлер – 2-3 кВт/ч;
- кондиционер – 2,2-3,37 кВт/ч;
- стиральная машина – 2-2,5 кВт/ч;
- микроволновая печь – 1,5-2 кВт/ч;
- холодильник – 0,3-0,6 кВт/ч.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 октября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует.
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