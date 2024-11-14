Украинцам приходят новые дополнительные платежи за газ: за что нужно разово доплатить всем

"Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга – обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание, во время которого в первую очередь ищут утечки газа, проводят раз в три-пять лет.

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Как говорится в сообщении компании, более 12 тысяч утечек газа обнаружено и ликвидировано газовиками во время проведения технического обслуживания в Киевской области. Мастера Киевского филиала "Газсети" для этого провели обследование газовых сетей 2,5 тысячи многоквартирных домов.

"Это значит, что жильцы 116 тысяч квартир могут безопасно пользоваться газом. Главное – соблюдать правила безопасности. Счета за обнаружение и ликвидацию утечек уже поступают адресатам", – отмечают в компании. В Киевском филиале "Газсети" разъясняют: "Это одноразовая платежка, которая поступает один раз в 3 или 5 лет, в зависимости от срока эксплуатации газовых сетей дома. Если возраст газовых сетей больше 25 лет, периодичность обслуживания будет происходить раз в раз 3 года, если меньше - раз в 5 лет". Техническое обслуживание - не прихоть газовиков, а требование действующего законодательства.

В каждом доме сочли свой тариф. Кто заплатит всего 40,16 грн (наименьший счет), а кому придется отдать около 1,5 тыс. грн. Например, в городе Александрия Кировоградской области жильцы дома по ул. Мира, 12 (это двухэтажный кирпичный дом) должны заплатить 1475,4 грн. из квартиры. А в Александрии по ул. Садовая, 33-А расположена панельная многоэтажка, где каждый житель получит счет всего на 95,15 грн.

Платежку пришлют после факта выполнения работ. Графики обнародованы на сайтах филиалов "Газсети". Там тоже покажут ориентировочную стоимость.

В обслуживание входит: осмотр газопровода, проверка на плотность, испытание под давлением, осмотр газового оборудования, обслуживание запорных устройств. Все это гарантирует безопасное использование газа.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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