В Мариуполе бот Марта отвечает на вопросы о медреформе

В Мариуполе разработан первый в Украине медицинский бот Марта.

Как сообщается на городском сайте, он отвечает на распространенные вопросы о медицинской реформе, которые поступали от местных жителей.

Запущен бот на платформе мессенджера Facebook.

"Бот был разработан, чтобы повысить информированность населения по медицинской реформе, в частности по таким вопросам, как выбор семейного врача, подписание декларации и другие популярные вопросы. На данный момент есть ответы на 15 базовых вопросов. Со временем будет добавлен раздел по правам пациента, по обязанностям семейных врачей", - рассказал разработчик и руководитель проекта Medkontrol Сергей Сергеев.

По его словам, мониторинг вопросов, которые будут задаваться в процессе общения с ботом, позволит корректировать диалоги, чтобы научить Марту отвечать более понятным языком.

Чтобы задать вопрос, зарегистрированному пользователю необходимо зайти на страницу в Facebook МедБот Марта, перейти к диалогу с ботом и нажать кнопку "начать".

После Марта задаст несколько вопросов, чтобы сформировать для вас информацию соответственно вашему месту проживания, семейному положению, наличии статуса переселенца и прочего.

Как отметил Сергеев, в перспективе Марта сможет общаться практически как живой человек.

Также он уточнил, что бот станет важным каналом коммуникации с украинцами и будет сразу же сообщать обо всех изменениях в области медреформы.