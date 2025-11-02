В Туапсе во время удара по порту загружались нефтью по меньшей мере три судна, – Плетенчук

По меньшей мере три судна находились в российском нефтяном терминале в Туапсе в момент атаки украинских дронов. Предварительно известно, что специалисты уже выяснили, кому принадлежат корабли.

Об этом в телеэфире сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что данные уточняются, однако все источники подтвердили наличие судов в момент атаки.

По словам спикера, различные источники предоставляют отличные данные, поэтому информация о последствиях уточняется. Однако точно известно, что в момент удара на платформах, где происходит отгрузка нефти находилось по меньшей мере три судна. Все танкеры имеют полутеневой статус.

Плетенчук также добавил, что российские порты, в том числе и тот, который атаковали в ночь на 2 ноября, имеют стратегическое значение для российского экспорта нефти. Ранее на них приходилось до 20% экспорта сырой нефти России.

Что предшествовало

Ночью 2 ноября Служба безопасности и Силы обороны Украины атаковали беспилотниками нефтяной терминал в Туапсе Краснодарского края РФ. Кроме терминала, в этом порту расположен нефтеперерабатывающий завод, оба объекта принадлежат комании "Роснефть".

Было зафиксировано 5 попаданий беспилотников. В результате атаки загорелся танкер, повреждены также здания порта и четыре нефтеналивных стендера.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– В ночь на 2 ноября Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по целям на территории РФ. В частности, украинские воины продолжили дело приближения блэкаута в Липецкой области России. Всего под атакой оказались пять подстанций.

– Этой же ночью атакам подвер глись и ряд временно оккупированных регионов Украины и области России. Удар пришелся на Крым, Алчевск, морские порты Краснодарского края и несколько российских городов.

