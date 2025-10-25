Австрия рассмотрит вариант экстрадиции в Украину экс-генерала СБУ Наумова, который сбежал накануне вторжения РФ

Бывший генерал Службы безопасности Украины АндрейНаумов, объявленный в международный розыск Государственным бюро расследований, может быть экстрадирован в Украину. Рассмотрение дела состоится в Австрии в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Известно, что региональный суд Корнойбурга в ближайшее время рассмотрит вопрос о выдаче Украине бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ.

Экс-генерал переехал в Австрию в октябре 2025 года после отбывания годичного срока заключения в Сербии за нарушение местного законодательства. Все необходимые документы для выдачи были оперативно подготовлены и переданы компетентным органам Австрии.

В Украине ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-генерала по ряду статей Уголовного кодекса. После принятия австрийским судом решения об экстрадиции, обоснованные обвинения рассмотрит украинский суд.

Что предшествовало

Экс-генерал СБУ Андрей Наумов в 2024 году был приговорен в Сербии к одному году заключения за отмывание средств.

7 июня 2022 года он пытался пересечь границу Сербии и Северной Македонии через Прешево, скрыв в автомобиле BMW X6, зарегистрированном на жену, 592 990 евро, 120 102 доллара и два изумруда. Эти средства были получены во время его работы в ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения Чернобыль" и СБУ.

Сербские правоохранители задержали его за нарушение законов об отмывании средств и таможенных правил. Чтобы избежать ответственности, Наумов подделал документы, включая договор займа и акт предоставления средств, и передал их сербскому суду через Специализированный антикоррупционный департамент.

ГБР сообщило ему о подозрении в организации подделки официальных документов, которые предоставляют права или освобождают от обязанностей, с целью их использования.

Впоследствии его повторно осудили за отмывание средств. Наумову назначили один год заключения и штраф 1700 евро. Высший суд в Нише также постановил пять лет выдворения из страны, не засчитывая этот срок в наказание.

Кто такой Андрей Наумов

В течение длительного времени чиновник работал в Генеральной прокуратуре, а затем – в Государственном агентстве по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. В 2018 году он возглавил ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

С лета 2019 года до июля 2021 года Наумов руководил Главным управлением внутренней безопасности СБУ.

Накануне российского вторжения в Украину он покинул страну. Считается, что именно он помог россиянам получить карты заминированных территорий между оккупированным Крымом и Херсонщиной и помог россиянам захватить Чернобыльскую АЭС.

Кроме ранее указанных дел, в ГБР расследуют еще два производства, касающиеся мошенничества и злоупотребления властью чиновника во времена, когда Наумов руководил "Центром организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Также ему сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

