У Маріуполі бот Марта відповідає на питання про медреформу

У Маріуполі розроблений перший в Україні медичний бот Марта.

Як повідомляється на міському сайті, він відповідає на поширені питання про медичну реформу, які надходили від місцевих жителів.

Запущений бот на платформі месенджера Facebook.

"Бот був розроблений, щоб підвищити інформованість населення про медичну реформу, зокрема з таких питань, як вибір сімейного лікаря, підписання декларації та інші популярні питання. На даний момент є відповіді на 15 базових питань. З часом буде додано розділ з прав пацієнта, за зобов'язаннями сімейних лікарів ", - розповів розробник і керівник проекту Medkontrol Сергій Сергеєв.

За його словами, моніторинг питань, які будуть задаватися в процесі спілкування з ботом, дозволить коригувати діалоги, щоб навчити Марту відповідати більш зрозумілою мовою.

Щоб задати питання, зареєстрованому користувачу необхідно зайти на сторінку в Facebook МедБот Марта, перейти до діалогу з ботом і натиснути кнопку "почати".

Після Марта задасть кілька запитань, щоб сформувати для вас інформацію відповідно до вашого місця проживання,наявності статусу переселенця та іншого.

Як зазначив Сергеєв, в перспективі бот зможе спілкуватися практично як жива людина.

Також він уточнив, що бот стане важливим каналом комунікації з українцями і буде відразу ж повідомляти про всі зміни в області медреформи.