'Все перевернул': Джейк Пол рассказал, что Фьюри должен изменить в реванше с Усиком

Знаменитый видеоблогер и боксер Джейк Пол выразил уверенность в том, что реванш Александра Усика (22-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) получится очень захватывающим. По словам американца, он согласен с решением судей отдать победу в первом поединке нашему соотечественнику.

Видео дня

Об этом Пол заявил в интервью YouTube-каналу кMMA talkSPORT. 27-летний уроженец Кливленда также отметил, что Цыгшанскому королю, как называют Фьюри, нужно наносить больше ударов, чтобы сломить сопротивление Усика и закрыть первое поражение в своей карьере.

"В первом бою было трудно определить победителя. Наверное, на моей карточке победил Усик. Это было очень близкое сражение, я считаю, что последний раунд перевернул все. Но Тайсон известен тем, что он делает в реваншах. Он вернется сильнее, чем когда-либо, но и Усик тоже. Я верю, что это будет еще одно близкое сражение. Тайсон просто должен дать волю своим рукам. Потому что в поздних раундах первого боя он просто остановился", – сказал Пол.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября боролись Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике. Тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша его подопечного с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона Фьюри победителем будущего реванша с Александром Усиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!