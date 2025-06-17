'Усик все же ненастоящий': чем для Александра опасен Дюбуа, рассказал известный украинский боксер

Известный украинский боксер и участник Олимпийских игр Ярослав Харциз (7-0, 6 КО) считает, что соперник объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (23-0, 14 КО), обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа (22-2, 14 КО), уже совсем другой боец по сравнению с тем, каким был два года назад. Он стал более уверенным, поэтому имеет что предложить украинцу 19 июля в Лондоне.

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В комментарии OBOZ.UA Харциз дал прогноз на бой за абсолют и рассказал о сильных сторонах Даниэля и несет ли это серьезную угрозу для Усика.

"Я думаю, что Дюбуа - уже совсем другой боксер по сравнению с предыдущим боем. Он повзрослел, стал более уверенным в себе, поскольку стал чемпионом мира, победил очень опытного соперника. Считаю, что Усик выиграет бой, но Дюбуа сможет ему что-то предложить. Что? Думаю, что будет более собранным, будет более агрессивным. Посмотрим..." – отметил Ярослав.

"Но, я думаю, что для Александра нет в этом бою таких проблем, которые он не сможет решить", – добавил боксер из Харькова.

Боксеры уже встречались два года назад. И в августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя. Но, по мнению Харциза, наличие такого прошлого не дает преимущества ни одному из бойцов.

"Усик с Джошуа сколько раз дрался? И мы видим, что с каждым разом он становится только лучше. Поэтому, если кто-то говорит, что он сделал какую-то работу над ошибками, то Александр тоже делает эту работу и становится только лучше. Поэтому это ни для кого не плюс. Все в одинаковых условиях", – рассказал Ярослав.

В то же время украинский боксер отметил сильные стороны нынешнего Дюбуа.

"Он жесткий и нокаутер, он все-таки настоящий тяж, тяжеловес. Тогда как Александр все-таки ненастоящий супертяж. Он немного набирает вес. Поэтому сила удара и вес – это за Дюбуа. Также на его стороне молодость – не надо забывать. Это будет интересный бой", – уверен Ярослав.

Напомним, что на кону поединка между Александром и Даниэлем будут стоять пояса WBC, WBA, IBF, WBO, IBO и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Общий призовой фонд составит более 200 миллионов долларов и принесет соперникам рекордные гонорары в карьере.

Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

Ранее искусственный интеллект сказал, в каком точно раунде закончится реванш Усика и Дюбуа. Также он называл самое уязвимое место украинца в поединке. А букмекеры неожиданно изменили котировки на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниэлем Дюбуа.

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