Украинцев будут "отключать" от мобильной связи? Чего ожидать, если введут продажу SIM-карт только по паспортам

В случае привязки SIM-карт "Киевстара", lifecell и Vodafone к паспортам украинцев отдельные абоненты мобильных операторов рискуют отстаться без связи. Речь, объяснили в экспертной среде, о тех, кто не захочет идентифицировать свои "симки". Впрочем, констатируется, в ближайшее время такой привязки ожидать не следует.

Как объяснил OBOZ.UA телеком-аналитикАлександр Глущенко, подобное решение может быть только политическим. То есть, без попытки договориться с участниками рынка.

"Операторы будут пытаться противодействовать принятию этого решения, поэтому это решение может быть только политическим. А оно потому и политическое – что никто не слушает, насколько и кому это дискомфортно", – констатировал эксперт.

Основания же для такого решения, по его словам, могут появиться только в случае, если сторонники решений по безопасности "докажут, что это нужно". В частности, что это снизит интенсивность и возможность использования вражеских БПЛА в Украине.

"Тогда такое решение будет. И будут хотеть этого или нет, а операторы будут вынуждены его выполнять", – резюмировал Глущенко.

В то же время, по его мнению, необходимость в такой привязке есть. Ведь для атак по Украине россияне используют различные каналы связи, среди которы х– SIM-карты. Причем не только украинских, но и зарубежных операторов.

"Сейчас в Украине большой парк анонимных SIM-карт, которые по факту не привязаны к конкретному лицу. То есть, человек купил, попользовался (в т.ч., возможно, для каких-то незаконных действий), – выбросил карту в мусорку – и ищи ветра в поле", – рассказал Глущенко.

Привязка же мобильных номеров к конкретным лицам, по его словам, значительно снизит этот риск. Ведь с одной стороны, враг не сможет получить к ним прямого доступа. А с другой – если кто-то из украинцев решит помочь россиянам и передаст им свою "симку", правоохранители легко вычислят такое лицо.

Не идентифицируешь "симку" – будешь без связи

В то же время он подчеркнул: если решение по "паспортизации" SIM-карт все же будет принято, касаться оно будет не только новых "симок", но тех, которыми украинцы уже пользуются. А потому те абоненты, которые не "привяжут" номер к паспорту, по его словам будут рисковать остаться без связи.

"Если "симка" не будет идентифицирована, – у нее будет выключаться передача данных", – пояснил он.

