Стало известно, что ждет Усика после реванша с Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) в случае победы над Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) должен будет провести обязательную защиту титулов в поединке против Джозефа Паркера (36-3, 24 КО). Это стало известно после того, как новозеландца выдвинули в претенденты на пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

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Об этом в интервью телеканалу Sky Sports заявил промоутер Фрэнк Уоррен. Глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела и Паркера, и Дюбуа, отметил, что надеется на очное противостояние своих подопечных за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"WBO только что выдала распоряжение, согласно которому победитель боя Усика и Дюбуа должен будет провести защиту против обязательного претендента WBO, которым является Джо Паркер, и это, кстати, отличный бой. Кто бы ни победил, а я надеюсь, что это будет Дюбуа, он будет драться с Паркером за четыре пояса, так что Джозеф в хорошем положении", – сказал Уоррен.

Отметим, что Дюбуа и Паркер должны были подраться 22 февраля, однако британец снялся из-за болезни. Теперь он проведет бой с Усиком, который назначен на 19 июля.

Боксеры уже успели встретиться на стадионе "Уэмбли" и провести первую дуэль взглядов перед реваншем. Во время нее британец толкнул нашего соотечественника.

Отметим, что букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Дюбуа 2. До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Напомним, что впервые боксеры подрались во Вроцлаве в августе 2023 года. Тогда Александр выиграл нокаутом в девятом раунде.

Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Тот самый Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик подтвердил свои планы по завершению карьеры после проведения еще двух поединков.

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