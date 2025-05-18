Букмекеры неожиданно изменили котировки на бой-реванш Усик – Дюбуа

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (23-0, 14 КО) по прежнему считается фаворитом в реванше 19 июля с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО), однако букмекерские конторы неожиданно изменили коэффициенты. Показатель на победу украинца теперь составляет 1,30, тогда как на британца — всего 3,60.

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Ранее букмекерские аналитики оценивали шансы Усика выше: в линии был указан коэффициент 1,20, что соответствовало вероятности победы более 83%. Победа Дюбуа тогда шла с индексом 4,33, а ничья — 23,00. Сейчас ставка на ничейный исход заметно упала — до 17,00.

Если сравнивать с их первым поединком, то и тогда букмекеры были еще увереннее в Усике — коэффициент на него достигал 1,10, в то время как успех Дюбуа оценивался аж в 7,00. Нынешние котировки демонстрируют растущее доверие к британцу, несмотря на его поражение в первом бою.

В соцсетях предполагают, что причиной изменения линии могут быть успехи Дюбуа в подготовке, слухи о форме Усика или просто корректировка на фоне активности игроков на рынке ставок. Букмекеры явно начали закладывать в коэффициенты интригу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее искусственный интеллект Grok предсказал, в каком раунде завершится реванш между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа, а также указал слабое место украинца, которым может воспользоваться британец.

Напомним, их первый бой состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве, где Усик победил нокаутом в девятом раунде. Особое внимание тогда привлек эпизод в пятом раунде, когда Дюбуа ударил Усика в область живота. Рефери посчитал удар ниже пояса и дал Александру время на восстановление, что вызвало протесты со стороны британского лагеря. Апелляция промоутера Фрэнка Уоррена была отклонена.

В мае 2024 года Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе — впервые за четверть века. В декабре он взял и реванш у Фьюри, подтвердив статус сильнейшего.

Недавно Усик заявил, что планирует провести еще два боя, после чего завершит карьеру.

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