Россия официально заявила, что будет наносить удары по военным предприятиям 'хунты Зеленского и ее западных спонсоров' в Киеве

Россия официально пригрозила Украине системными атаками по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. В связи с этим страна-агрессор призвала иностранцев покинуть украинскую столицу.

Соответствующее заявление обнародовали в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве уточнили, что под атаку попадут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению дронов.

"Вооруженные Силы Российской Федерации начинают последовательное нанесение системных ударов по предприятиям украинского ОПК в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаправленное наведение. Удары будут наносить и по центрам принятия решений, и по командным пунктам", – говорится в заявлении.

Кроме угроз, российские дипломаты обратились к иностранным гражданам, работникам дипломатических миссий и международных организаций, которые сейчас находятся в украинской столице. Их призвали "как можно быстрее покинуть Киев". Жителям города взамен посоветовали "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".

Удары по украинскому ОПК россияне аргументируют, якобы, нарушением Украиной Женевских конвенций. Дипломаты обвинили наше государство в атаке на учебный корпус и общежитие колледжа Луганского ГПУ в Старобельске в ночь на 22 мая.

"Хунта Зеленского и ее западные спонсоры, которые снабжают ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права", – цинично заявили в МИД страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, перерывы между обстрелами РФ с использованием баллистических ракет обусловлены потребностью врага в их накоплении. Сейчас период накопления составляет около 10 дней.

