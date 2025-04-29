Последний бой в карьере. Усик сказал, с кем подерется после Дюбуа

Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик (23–0, 14 КО) заявил, что планирует провести всего два поединка перед завершением карьеры. Один из них – бой за звание абсолютного чемпиона мира против британца Даниэля Дюбуа, который запланирован на 19 июля, второй – против одного из звёзд супертяжёлого веса.

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В интервью британским журналистам Усик отметил, что его следующей целью может стать либо Тайсон Фьюри, либо Энтони Джошуа. По словам украинца, оба варианта для него интересны, но окончательное решение будет зависеть от хода событий после поединка с Дюбуа. "Ещё два боя – и хватит", – коротко сказал Усик, подтвердил завершение своей боксерской карьеры.

Говоря о возможном реванше с Фьюри, Усик подчеркнул, что не верит в заявления "Цыганского короля" о завершении карьеры. Украинец убеждён, что Тайсон продолжает тренироваться и будет готов к новым вызовам. Отдельно он отметил, что их бой с Джошуа или Фьюри был бы подарком для всех болельщиков.

"Нет, я не думаю, что он [Фьюри - ред.] ушёл. Он продолжает тренироваться, продолжает боксировать. Он великий человек. Тайсон много говорит – бла-бла-бла, – но он реально крутой", – сказал Усик в эфире Youtube-канала The Stomping Ground.

Усик также добавил, что не ищет мотивацию – её заменяет дисциплина. "Мотивация – это как женщина: она временна. А дисциплина – навсегда", – сказал чемпион, отметив, что бокс дал ему не только титулы, но и возможность жить достойной жизнью.

Букмекеры уже представили прогнозы на второй бой между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. Свой вариант исхода поединка озвучил и искусственный интеллект Grok — он предположил, в каком раунде завершится реванш и назвал слабое место украинского чемпиона, которое может использовать британец.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде, но поединок не обошёлся без споров. В пятом раунде Дюбуа ударил Усика по животу, после чего тот оказался на настиле.

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