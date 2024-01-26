Усик внезапно покинул тренировочный лагерь перед боем с Фьюри

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усик (21-0, 14 КО) прервал свой тренировочный лагерь в испанской Валенсии за три недели до поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Наш соотечественник накануне прибыл в столицу Великобритании Лондон.

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Соответствующее фото на своей странице в социальной сети Instagram выложил один из тренеров Евгений Иванчук. Вместе с Александром в британскую столицу также прибыли другие знаменитые наши боксеры – Денис Беринчик (18-0, 9 КО) и Дмитрий Митрофанов (13-1-1, 6 КО).

Причины, по которым Усик внезапно покинул свой лагерь, пока неизвестны, но можно предположить, что это связано с мероприятиями по раскрутке боя с Фьюри, который запланирован 17 февраля.

Накануне было опубликовано видео встречи боксеров в рамках передачи The Gloves Are Off, во время которой Тайсон нашел странную причину наехать на украинца, боксеры пожали друг другу руки. Также сам Усик рассказал, что произойдет после 12-го раунда боя. При этом с проведением самого поединка возникла неожиданная проблема.

Ранее бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

А в Саудовской Аравии сделали громкое заявление о противостоянии украинца и британца 17 февраля. За месяц до поединка в Эр-Рияде был представлен специальный пояс, которым наградят победителя противостояния. Его внешний вид вызвал негодование у болельщиков.

Кроме того, стали известны имена боксеров, которые помогают Александру готовиться к поединку против Тайсона. До этого OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает британца и Украину.

В свою очередь, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. Промоутер Эдди Хирн пожелал нашему соотечественнику поражения и назвал Тайсона "сбитым летчиком". А букмекеры перестали считать британца явным фаворитом боя.

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