Украина готова прекратить удары по российским НПЗ: Зеленский ответил Трампу и назвал условие

Украина готова к деэскалации в войне против России и может прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В то же время для этого Россия должна прекратить атаки на украинскую энергетику, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт.

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Об этом в Х заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующие предложения могут стать частью дипломатического процесса, который Киев в настоящее время ведет с Соединенными Штатами и президентом Дональдом Трампом.

Зеленский сделал акцент на дипломатических решениях

Глава государства подчеркнул, что Украина с самого начала полномасштабного вторжения стремилась к миру и уже предложила десятки дипломатических путей для завершения войны, обеспечения безопасности и недопущения новых российских вторжений.

"Эта российская война против Украины и здравого смысла должна быть прекращена", — заявил Зеленский.

По словам президента, сейчас Украина ведет диалог с Трампом и США. На повестке дня также стоят предложения по приближению мира, которые предусматривают решительные шаги по деэскалации.

Украина готова к взаимным шагам

Владимир Зеленский отметил, что украинская энергетика, критическая инфраструктура и продовольственный экспорт должны перестать быть целями российских атак.

"Это приведет к соответствующим шагам с нашей стороны. Решения возможны. Мы готовы работать над этим и обсудим это с нашими партнерами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", — заявил президент.

Зеленский также отметил, что развитие технологий сделало возможным нанесение ударов по агрессору, поэтому теперь последствия войны ощущает и Россия.

"Теперь уже не будет так, что страдает только страна, на которую напали. Природа войны сейчас такова, что агрессор также будет страдать", — отметил Зеленский.

Напомним, 21 сентября Дональд Трамп призвал прекратить войну и заявил, что Россия утратила контроль над значительной частью своих мощностей по переработке дизельного топлива. По его словам, многие российские НПЗ подверглись ударам и в настоящее время не работают.

Как писал OBOZ.UA, Зеленский заявлял, что Украина готова соблюдать энергетическое перемирие, но Россия также должна прекратить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Президент подчеркнул, что Киев не наносит удары первым, а отвечает на российские удары.

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