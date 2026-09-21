Правительство утвердило новые правила работы медицинских учреждений во время тревоги: когда нужно будет идти в укрытие

Кабинет Министров Украины утвердил новые правила работы медицинских учреждений в зависимости от уровня воздушной угрозы. При желтом уровне больницы и другие медицинские учреждения будут продолжать работу, тогда как при красном — пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытие, за исключением случаев, когда прекращение оказания медицинской помощи представляет опасность для жизни.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий. Новые правила предусматривают, что даже при самом высоком уровне угрозы будет бесперебойно работать служба неотложной медицинской помощи.

Что меняется при желтом уровне

При желтом уровне воздушной угрозы медицинские учреждения не будут прекращать работу. В то же время администрации должны обеспечить работникам, пациентам и посетителям полный доступ к укрытиям.

То есть сама воздушная тревога при таком уровне не будет означать автоматической остановки работы больницы. Медицинские учреждения будут продолжать оказывать услуги, но люди должны иметь возможность перейти в укрытие в случае возникновения непосредственной опасности.

Что будет происходить при красном уровне

При красном уровне пациенты и медицинские работники должны перейти в укрытия.

В то же время это не будет означать полного прекращения оказания медицинской помощи. Без перерыва будет продолжаться оказание помощи, которую опасно прерывать, в частности во время операций, реанимации и интенсивной терапии.

Пациентов, которых невозможно оперативно переместить, будут лечить в самых безопасных доступных помещениях. Медицинскую помощь, при необходимости, также можно будет оказывать непосредственно в укрытиях, там же будет разрешено выдавать лекарства и размещать пациентов.

Скорая помощь будет работать непрерывно

Отдельные правила касаются экстренной медицинской помощи. Она будет работать непрерывно независимо от уровня воздушной угрозы.

Пациентов с неотложными состояниями будут принимать в любой момент. Диспетчерские службы продолжат принимать вызовы, а бригады экстренной помощи — выезжать к людям, нуждающимся в помощи.

Кроме того, правительство поручило усилить защиту наиболее критических зон медицинских учреждений – операционных, реанимаций, родильных и приемных отделений. Особое внимание следует уделить помещениям с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием, а также местам, где находятся пациенты, которых невозможно быстро переместить.

Это решение является частью более широкого подхода правительства к работе критически важной инфраструктуры в условиях воздушных угроз. Власти стремятся одновременно обеспечить безопасность людей и не допустить полного паралича работы важных для населения служб.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале сентября правительство ввело деление воздушных тревогна два уровня в зависимости от характера угрозы: "желтый" для дроновой опасности и "красный" для ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой атаки.

В Украине изменили порядок работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных атак. Кабинет министров утвердил новые правила работы железной дороги в зависимости от уровня угрозы.

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