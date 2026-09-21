Ожидаются перебои с поставками: российский обстрел под Киевом уничтожил цеха мирового лидера в области вентиляции

Российская ракетно-дроновая атака разрушила основные производственные и складские помещения компании "Вентиляционные системы" (Vents) в Боярке, при этом среди сотрудников пострадавших нет. Предприятие, продукция которого экспортируется более чем в 120 стран мира, предупредило о возможных перебоях с наличием и поставками части товаров и уже работает над восстановлением производства и логистики.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. В то же время компания не прекращает работу: специалисты оценивают нанесённый ущерб, пытаются восстановить производственные процессы и перестроить логистику.

Российская атака разрушила цеха и склады

Удар по предприятию был нанесен в ночь на 20 сентября. В результате российской ракетно-дроновой атаки были разрушены основные производственные и складские помещения компании в Боярке.

Несмотря на серьезный масштаб разрушений, среди работников предприятия пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают полный масштаб повреждений. Одновременно предприятие ищет возможности как можно быстрее возобновить производство и логистические процессы.

В компании подчеркнули, что из-за последствий атаки в ближайшее время могут возникнуть проблемы с доступностью отдельной продукции. "Из-за нанесенных разрушений в ближайшее время ожидаются перебои с наличием и поставками части продукции. Наша команда уже работает над тем, чтобы максимально быстро возобновить поставки и выполнение обязательств перед клиентами и партнерами", — сообщили в компании.

Что известно о разрушенном предприятии

"Вентиляционные системы" — крупный украинский производитель вентиляционного оборудования, известный на международном рынке под брендом Vents. Основные производственные мощности предприятия расположены именно в Боярке Киевской области.

Компанию называют одним из мировых лидеров отрасли. По обнародованным данным, ее производственная база занимает около 90 тыс. квадратных метров, а штат превышает 3 тыс. сотрудников.

Масштабы производства значительны и по количеству продукции. Ассортимент предприятия насчитывает более 30 тыс. наименований – от оборудования для бытового использования до промышленных вентиляционных систем. В частности, компания выпускает бытовые и промышленные вентиляторы, приточно-вытяжные установки, рекуператоры, воздуховоды и другое вентиляционное оборудование.

При этом предприятие работает не только на внутренний рынок. Продукция компании экспортируется в более чем 120 стран мира, поэтому последствия разрушения производственных мощностей могут сказаться не только на поставках украинским клиентам, но и на выполнении экспортных заказов.

Часть продукции может временно отсутствовать

В компании Vents сразу предупредили партнеров о возможных проблемах с наличием части ассортимента. В то же время пока компания не сообщала, какие именно категории продукции могут оказаться в дефиците и насколько длительными будут задержки.

В частности, это будет зависеть от реального масштаба повреждений оборудования, запасов готовой продукции, возможности перенести часть операций на другие площадки и скорости восстановления логистики. Предприятие уверяет, что уже работает над возобновлением поставок и выполнением своих обязательств перед клиентами и партнерами.

Разрушение производственных мощностей компании Vents стало очередным случаем нанесения ущерба крупному производственному бизнесу в Украине в результате российских атак. В начале сентября под удар попал завод польского производителя Cersanit в Житомирской области. Компания специализируется, в частности, на производстве керамической плитки и сантехнической продукции.

Несмотря на разрушение основных производственных и складских помещений, в компании Vents заявили, что продолжают работать. В настоящее время одной из главных задач является оценка убытков и определение возможностей для восстановления производственных процессов.

Отдельно компания работает над логистикой, чтобы минимизировать задержки с выполнением заказов. Клиентам и партнерам обещают оперативно сообщать об изменениях в сроках поставок и поступлении продукции. В компании также поблагодарили сотрудников ГСЧС и других служб, которые работали на месте и ликвидировали последствия российской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с начала сентября Россия активизировала свои удары по складам с товарами в Украине и, в частности, неоднократно уничтожала логистические объекты фармацевтических компаний. В результате в Киеве сократилось количество некоторых импортных медикаментов и лекарств от хронических заболеваний.

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