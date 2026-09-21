Глобальное потепление меняет украинские реки: эксперт дал прогноз о том, что произойдет в ближайшие десятилетия

В некоторых украинских реках уровень воды опустился до самых низких показателей за более чем столетие. Дальнейшее повышение температуры и связанный с ним рост испарения могут привести к дальнейшему снижению водного режима рек в ближайшие десятилетия.

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Об этом рассказал гидролог, доктор географических наук Виктор Вишневский, сообщает "Эспрессо". По его словам, тенденция к сокращению речного стока наблюдается уже на протяжении десятилетий и связана не только с засушливыми периодами.

Реки в Украине стремительно мелеют

В 2026 году на ряде украинских рек зафиксировали исторически низкие уровни воды. В частности , в Черновцах показатель оказался более чем на 20 см ниже значений, которые наблюдались на протяжении более 100 лет.

Исторический минимум зафиксировали также на Днестре вблизи Залещиков. Гидрологические наблюдения в этом районе проводятся уже более 140 лет.

"Повышение температуры сопровождается увеличением испарения. Что касается количества осадков, то за последние 100 лет оно практически не изменилось. Это однозначно говорит о том, что водный режим рек ухудшается, и такого следует ожидать в ближайшие десятилетия", — пояснил Вишневский.

По словам специалиста, проблема не ограничивается Украиной. Засуха охватила значительную часть Европы, из-за чего обмелели, в частности, Дунай, Рейн и По.

В то же время осадки, которые сейчас поступают в Украину вместе с циклоном, могут снизить пожарную опасность, но не способны быстро восстановить уровень воды в реках.

Помогут ли новые плотины

Строительство новых плотин и водохранилищ Вишневский не считает универсальным способом решения проблемы. По его словам, украинские реки уже в значительной степени зарегулированы.

В Украине насчитывается более тысячи водохранилищ и около 40 тысяч прудов. Часть из них, как отмечал гидролог, фактически не используется.

"В большинстве случаев, особенно это касается прудов, они не используются десятилетиями, заросли камышом и фактически служат испарителями воды", — отметил эксперт.

В то же время на отдельных реках уже демонтируют ненужные дамбы. По словам Вишневского, теоретически это может несколько увеличить водоносность рек.

Однако, подчеркнул гидролог, отдельная страна не способна остановить глобальные климатические процессы.

"Я очень боюсь, что этот год окажется самым тёплым в истории человечества. В Западной Европе такого лета ещё не было", – подытожил Вишневский.

Напомним, на западе Украины реки достигли самых низких уровней за всю историю наблюдений: в Прикарпатье на трети рек зафиксировали гидрологическую засуху, а на Днестре и Пруте уровни воды опустились до исторических минимумов.

Как писал OBOZ.UA, метеорологи предупреждали о чрезвычайно мощном Эль-Ниньо, которое может усилить глобальное потепление. По прогнозам ученых, 2027 год может стать самым тёплым за всю историю наблюдений.

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