Усик отказался от боя: стало известно, с кем точно не подерется украинец после освобождения чемпионских поясов

Бывший двукратный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) не будет в третий раз выходить на ринг против Тайсона Фьюри (35-2-1, 24 КО). Наш соотечественник в 2024 году дважды победил Цыганского короля, как называют британского боксера, и снял все вопросы относительно сильнейшего в дуэли.

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Об этом в интервью Sky Sports заявил директор команды 39-летнего крымчанина Сергей Лапин. По его словам, сейчас Усик рассматривает разные вариант по проведению следующего поединка, который может стать последним для него на профессиональном ринге.

"Я не вижу большого смысла в бою с Фьюри. Усик дважды побил Тайсона и ответил на любые вопросы в ринге. Я думаю, что это глава закрыта, и сегодня такой поединок не несет особого уровня интереса, как это было раньше. Реванш с Верховеном? Этот возможно, но я не думаю, что этот тот бой, который люди хотели бы сегодня увидеть", – сказал Лапин.

Напомним, на минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достанется россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса. Также медиа назвали двух вероятных соперников нашего соотечественника.

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