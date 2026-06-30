В кого и где стреляли поляки, служившие в Вермахте?

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Напомню, что, по оценкам польских исследователей, в Вермахте служило от 350 тысяч до полумиллиона поляков.

Вот "прекрасный" эпизод из беседы Терезы Торанской с Михалом Бристигером, львовским евреем, который благодаря сотрудничеству с оккупационными властями спасся во время Второй мировой войны.

Здесь Бристигер рассказывает, как он попадает на вокзал в Днепропетровске, который был переполнен немецкими солдатами. Когда его спрашивают, он называет себя поляком.

"А! Поляк!"

И один из солдат вермахта начинает разговаривать с Бристигером на польском. Оказывается, что этот солдат – поляк из польской Силезии и что таких в том вокзальном зале большинство.

В кого поляки из Вермахта стреляли на Восточном фронте в 1942 или 1943 годах? Например, в Днепре, Харькове, Донецке? Интересный вопрос, не правда ли?

В Польше сегодня говорят об Акте восстановления независимости Украины от 30 июня 1941 года как об акте коллаборации ОУН с Третьим Рейхом.

Но почему-то такие паблики, как Fundacja Pamięci Narodów, умалчивают о том, что уже через несколько дней нацисты арестовали лидеров ОУН, а еще через месяц отправили в концлагерь Заксенхаузен.

В любом деле главное – не выдать себя: пока Степан Бандера находился в заключении в концлагере Заксенхаузен, а его братья – в Аушвиц-Биркенау, сотни тысяч поляков в немецкой форме убивали солдат и офицеров, мобилизованных из Украины в войска Объединенных Наций.

Почему бы в такой день не вспомнить все важные факты истории, а не только те, которые удобны для разжигания ненависти к украинцам?!