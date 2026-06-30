До 11 лет тюрьмы за посты в соцсетях: в Украине разоблачили трех пророссийских агитаторов. Фото
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
В Украине были осуждены еще три человека, которые оправдывали российскую агрессию, распространяли прокремлёвскую пропаганду и разжигали межнациональную вражду. В зависимости от тяжести совершенных преступлений они получили от пяти до одиннадцати лет лишения свободы.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Приговоры были вынесены дезертиру, рецидивисту и певцу-агитатору рашизма.
В Черниговской области приговорили дезертира и рецидивиста
По материалам военной контрразведки СБУ и следователей Государственного бюро расследований к шести годам лишения свободы приговорили военнослужащего-контрактника, который самовольно покинул воинскую часть и начал вести антиукраинские стримы.
После дезертирства он проводил антиукраинские прямые эфиры в TikTok, во время которых унижал честь и достоинство представителей одной из национальных общин Украины. Кроме того, на своей странице в Facebook он публиковал посты, которые, по данным следствия, содержали призывы к межрелигиозной вражде.
Также в Черниговской области повторно осудили местного жителя, который ранее уже отбыл трехлетнее наказание за призывы к изменению государственной границы Украины.
После освобождения из колонии в 2024 году, как установило следствие, он создал группу в социальной сети "Одноклассники", которая насчитывала около 19 тысяч участников. Через неё рецидивист героизировал российские вооружённые формирования и оправдывал военные преступления России, в частности обстрелы украинских городов. За повторное преступление суд приговорил его к 11 годам лишения свободы.
В Винницкой области осудили автора пророссийского контента
Еще один приговор вынесли жителю Винницкой области – местному певцу.
По данным СБУ, он публиковал на YouTube собственные видео, в которых поддерживал идею раскола Украины и дискредитировал борьбу украинцев против российской агрессии.
Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.
По каким статьям осудили фигурантов
Суд признал осужденных виновными по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в частности:
по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины – пособничество государству-агрессору,
по ч. 1 ст. 110 – посягательство на территориальную целостность Украины,
по ч. 1 ст. 161 – разжигание национальной и религиозной вражды,
по ч. 5 ст. 407 – самовольное оставление воинской части,
по ст. 436 – пропаганду войны.
Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали российских агенток, которые готовили теракт в Киеве. Они собирались устроить взрыв в центре города и убить военнослужащего.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!