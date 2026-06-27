Чемпионство Усика без боя официально отдали непобедимому супертяжу. Тот в восторге

Немецкий супертяжеловес Агит Кабайел (27-0, 19 КО) официально стал полноценным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) после того, как Александр Усик (25-0, 16 КО) отказался от своего титула. До этого 33-летний боксер владел временным поясом организации.

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Решение было принято после того, как Усик освободил сразу три чемпионских титула – WBC, WBA и IBF, открыв дорогу следующим претендентам в дивизионе.

Кабайел эмоционально отреагировал на получение чемпионского статуса.

"Невероятно. С сегодняшнего дня я чемпион мира WBC в тяжелом весе. Первый в истории курдский чемпион мира в супертяжелом весе и первый немецкий чемпион в этой категории почти за сто лет. Словами невозможно описать мои чувства. Спасибо каждому, кто поддерживал меня на этом пути. Я сделаю все, чтобы как можно дольше удерживать этот пояс и завоевать еще больше титулов", – написал Кабайел у себя в Instagram.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 мая Александр Усик победил Рико Верховена (1-1, 1 КО) техническим нокаутом в бою, который состоялся в Гизе. Агит Кабайел вышел на ринг и бросил вызов нашему соотечественнику.

2 июня WBC официально санкционировал обязательную защиту для Александра в его следующем поединке. Наш соотечественник должен был подраться именно с Кабайелом, который был временным чемпионом по версии организации.

Позже Всемирный боксерский совет установил срок для переговоров по организации поединка между Усиком и Кабайелом до 30 июня, однако за несколько дней до дедлайна Александр принял решение отказаться от всех своих титулов.

В последний раз немец выходил на ринг в январе 2026 года, когда техническим нокаутом в третьем раунде победил непобежденного Дамиана Кныбу и защитил временный титул WBC. Этот пояс он завоевал еще в прошлом году после досрочной победы над Чжаном Чжилеем.

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