Усик отдал все свои пояса. Что это означает для украинца и всего мирового бокса

Непобедимый украинский боксер Александр Усик больше не является обладателем целого ряда чемпионских поясов! Он лично заявил, что объявляет все награды вакантными. Эта новость мгновенно стала главной для отечественного и мирового спорта, а также подняла вопрос: что это значит для бокса? Рассказывает OBOZ.UA.

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Что произошло?

Вечером в пятницу Александр Усик (25-0, 16 КО) объявил, что отказывается от всех своих титулов. Он одчеркнул, что теперь все остальные боксеры из королевского дивизиона могут побороться за них. Заявление, опубликованное в Instagram, мгновенно стало вирусным и собрало тысячи реакций. Однако это не означает, что Усик навсегда снимает перчатки, он всего лишь готовится к завершающей главе своей карьеры.

Что означает "освободить все пояса"?

Сама процедура появления вакантных поясов не нова, но она запускает масштабный бюрократический механизм для международной боксерской организации. Отказ может быть добровольным или вынужденным (как уже было у Усика в случае с WBO). Когда чемпион добровольно отказывается от титула или титулов, в штаб-квартирах должны подтвердить, что пояса действительно свободны. Для ассоциаций это даже здорово, ведь чем больше боёв – тем больше внимания к ним и тем больше денег будет вокруг поединков.

После этого на арену выходят все, кто хочет завоевать новый статус. Это называется "активацией обязательных претендентов", после чего организация издает постановление о бою за вакантный титул между следующими в рейтинге спортсменами. Например, в WBC это могут быть немец Агит Кабаел и знаменитый британец Тайсон Фьюри, занимающие второе и третье места. Если кто-то из них откажется, то ищут дальше по списку. После согласования с самими боксёрами в дело вступают промоутеры, которые должны договориться про место и время боя, а также другие организационные моменты.

Это не первый случай для Усика

Украинский чемпион уже делал подобное ранее, когда переходил в тяжелый вес. Завоевав все 4 пояса в бою против Мурата Гассиева в 2018 году и успешно защитив их в поединке с Тони Беллью, Усик решил повысить ставки. Именно поэтому он тогда был вынужден воспользоваться опцией юридической передачи. Защищать титулы одновременно в двух весовых категориях запрещено регламентом, поэтому в марте 2019 года он сдал пояса WBA и WBC. При этом, согласно последней информации, украинец все еще может вернуть себе этот статус. Президент организации Маурисио Сулейман, который до сих пор возглавляет ее, официально объявил Усика "чемпионом в отпуске". Поэтому, как только наш боксер захочет вернуться в крузервейт, WBC будет обязана немедленно санкционировать его бой против действующего чемпиона вне очереди. Теперь в 2026 году процесс повторится.

Отказ Усика от поясов – потрясение для мирового бокса?

В какой-то мере да, ведь в нескольких весовых категориях запускаются упомянутые нами выше процессы, значит будут резонансные титульные бои уже в этом году. Усик обычно проводил по 2 боя в год. Большие и грандиозные, но их количество было небольшим, а здесь трансляции будут многочисленными. Молодые претенденты годами упускают лучшие моменты карьеры, именно поэтому украинец и сказал о ребятах, которые ждут своего шанса. После этого за одну ночь на боксерской карте рейтингов могут появиться и новые имена. Есть определенные минусы, поскольку вторые номера рейтингов на определенное время становятся так называемыми "бумажными" чемпионами. Однако на самом деле Усик запустил интересный процесс. Александр так и останется непобедимым украинским спортсменом, способным побеждать как боксёров, так и представителей других видов спорта. А вот мировой бокс теперь ждёт большую перезагрузку.