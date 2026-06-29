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"Легче собирать": Гассиев прокомментировал отказ Усика от чемпионских поясов

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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Гассиев отреагировал на отказ Усика от поясов
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Российский боксер Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) с восторгом отреагировал на решение Александра Усика (25-0, 16 КО) отказаться от всех своих чемпионских поясов. Представитель РФ теперь ожидает, что будет объявлен полноценным обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Гассиев назвал шаг Усик неожиданным и ожидаемым одновременно. При этом 32-летний осетин, в активе которого нет знаковых побед в королевском дивизионе, выразил нелепую мысль о том, что решение украинца поможет ему объединить титулы.

Мурат Гассиев.

"Честно говоря, это решение оставить пояса, с одной стороны, неожиданное, а с другой – ожидаемое. Опять же, он находится в таком положении, что может делать и выбирать, что хочет. Значит, он так посчитал. Видимо, у него и раньше были мысли. Но сейчас он проснулся и принял решение освободить пояса. Это его право, и он делает, что хочет. Надеюсь, меня переведут в статус полноценного чемпиона WBA. Хорошо бы в будущем было легче собирать пояса", – сказал Гассиев.

Александр Усик
Усик победил Гассиева в 2018 году.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере Усика. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Александр Усик и Агит Кабайел, который стал чемпион WBC.

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса.

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Александр УсикМурат Гассиев
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