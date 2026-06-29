"Легче собирать": Гассиев прокомментировал отказ Усика от чемпионских поясов

Российский боксер Мурат Гассиев (33-2, 26 КО) с восторгом отреагировал на решение Александра Усика (25-0, 16 КО) отказаться от всех своих чемпионских поясов. Представитель РФ теперь ожидает, что будет объявлен полноценным обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" Гассиев назвал шаг Усик неожиданным и ожидаемым одновременно. При этом 32-летний осетин, в активе которого нет знаковых побед в королевском дивизионе, выразил нелепую мысль о том, что решение украинца поможет ему объединить титулы.

"Честно говоря, это решение оставить пояса, с одной стороны, неожиданное, а с другой – ожидаемое. Опять же, он находится в таком положении, что может делать и выбирать, что хочет. Значит, он так посчитал. Видимо, у него и раньше были мысли. Но сейчас он проснулся и принял решение освободить пояса. Это его право, и он делает, что хочет. Надеюсь, меня переведут в статус полноценного чемпиона WBA. Хорошо бы в будущем было легче собирать пояса", – сказал Гассиев.

Ранее британский промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере Усика. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса.

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