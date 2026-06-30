В Украине продолжат отключать свет по графикам: в какие часы будут действовать ограничения 1 июля

В среднем, 1 июля, во всех регионах Украины продолжат действовать графики отключений электроэнергии для населения и бизнеса. Главной причиной стало ухудшение ситуации в украинской энергосистеме из-за существенного роста нагрузки в условиях жары.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что ограничения будут действовать для различных категорий клиентов, но только в вечерние часы пиковой нагрузки:

для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности с 17:00 до 22:00;

графики ограничения мощности для всех категорий бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений (ГПО) с 17:00 до 22:00 в одной очереди.

Вместе с тем энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме страны остается динамичной и может оперативно меняться в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. На этом фоне гражданам настоятельно рекомендуют:

экономно расходовать электроэнергию;

следить за точными графиками отключений по конкретным адресам на официальных ресурсах, сайтах и страницах в соцсетях своих облэнерго.

Где узнать график отключений в своём регионе

Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в личном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необходимо загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики советуют украинцам изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры – от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования кондиционеров – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.

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