В Украине продолжат отключать свет по графикам: в какие часы будут действовать ограничения 1 июля
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В среднем, 1 июля, во всех регионах Украины продолжат действовать графики отключений электроэнергии для населения и бизнеса. Главной причиной стало ухудшение ситуации в украинской энергосистеме из-за существенного роста нагрузки в условиях жары.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили, что ограничения будут действовать для различных категорий клиентов, но только в вечерние часы пиковой нагрузки:
- для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности с 17:00 до 22:00;
- для всех категорий бытовых потребителей будут применяться графики почасовых отключений (ГПО) с 17:00 до 22:00 в одной очереди.
Вместе с тем энергетики отметили, что ситуация в энергосистеме страны остается динамичной и может оперативно меняться в зависимости от уровня нагрузки и погодных условий. На этом фоне гражданам настоятельно рекомендуют:
- экономно расходовать электроэнергию;
- следить за точными графиками отключений по конкретным адресам на официальных ресурсах, сайтах и страницах в соцсетях своих облэнерго.
Где узнать график отключений в своём регионе
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики советуют украинцам изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры – от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования кондиционеров – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
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