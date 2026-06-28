Последний бой подписан. Эдди Хирн назвал следующего соперника для Усика
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Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может провести следующий поединок против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. О возможном сопернике украинца рассказал известный британский промоутер Эдди Хирн, который намекнул на уже достигнутые договоренности между сторонами.
По словам Хирна, именно Уайлдер должен стать следующим оппонентом непобежденного украинца.
"Насколько я понимаю, следующим соперником Усика станет Деонтей Уайлдер. Он хочет провести еще один большой бой и в последний раз насладиться этим моментом", – заявил Хирн в эфире DAZN перед поединком Джарона Энниса и Ксандера Заяса.
Британский промоутер также дал понять, что соглашение о проведении боя уже заключено. Его слова прозвучали спустя день после того, как Усик отказался от трех чемпионских поясов в супертяжелом весе.
Ранее украинец неоднократно говорил, что хочет завершить карьеру поединками против самых известных представителей своего поколения. В список уже побежденных им соперников входят Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Даниэль Дюбуа.
На профессиональном ринге Усик остается непобежденным: 25 побед, 16 из них нокаутом. В активе Уайлдера 45 побед, 43 нокаута, четыре поражения и одна ничья.
В конце июня 2026 года украинский боксер освободил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF. Ранее организации требовали обязательных защит, в частности WBC настаивала на поединке против Агита Кабайела. При этом сам Усик уже объявил о подготовке заключительного боя в карьере, который получил название Last Dance.
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