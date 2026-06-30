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Украина и Швеция подписали соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E: все подробности. Фото и видео

Дарья Дурова
Новости политики
3 минуты
13,2 т.
Заключение исторического соглашения со Швецией
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Украина приобретет у Швеции 16 самолетов JAS 39 Gripen E. Официальное подписание соглашения состоялось 30 мая в Киеве.

Вместе с авиационной техникой наша страна получит пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Подписание соглашения.
Украинские защитники получат истребитель Gripen E.

По словам главы государства, украинская боевая авиация будет усилена. Министр обороны Михаил Федоров назвал это новым этапом развития Воздушных сил ВСУ и существенным укреплением нашего неба.

"Также в рамках предыдущих договоренностей с премьер-министром Ульфом Кристерссоном первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы нашим Воздушным силам уже в начале 2027 года", – проинформировал Зеленский.

Он поблагодарил главу МО Швеции Пола Йонсона за поддержку. "Мы подробно обсудили реализацию этих шагов, а также более широкое двустороннее сотрудничество, в частности подготовку Drone Deal и работу над противоракетной обороной", – рассказал президент.

Переговоры со шведскими партнерами
Владимир Зеленский
Михаил Федоров

Федоров добавил, что самолеты Gripen способны нести ракеты Meteor, поэтому могут стать одним из ключевых факторов технологического превосходства Сил обороны: раньше обнаруживать угрозы, эффективнее противодействовать вражеской авиации и поражать воздушные цели на большом расстоянии.

Министр сообщил, что Киев и Стокгольм имеют несколько направлений сотрудничества по укреплению воздушной обороны:

  • Первое – оперативное. Уже в начале 2027 года Украина получит первые 16 самолетов Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции. Это позволит быстрее интегрировать платформу, подготовить пилотов и технический персонал, адаптировать инфраструктуру и наращивать боевые возможности Воздушных Сил.
  • Второе — стратегическое. Украина приобретет 16 самолетов Gripen E за средства Еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.

Благодаря партнерам украинские пилоты и технический персонал уже проходят обучение на Gripen E.

Полный текст поста президента Украины.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Украине укрепляется система подготовки военных летчиков благодаря внедрению новых легких учебных самолетов ALTO NG. Это снижает зависимость от зарубежных тренажерных программ и ускоряет обучение пилотов.

– По мнению аналитиков, Украина могла получить передовые американские крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger и использовать их против российских оккупантов. Они разрабатывались специально для украинских войск по системе ERAM.

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