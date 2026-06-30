Украина и Швеция подписали соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E: все подробности. Фото и видео

Украина приобретет у Швеции 16 самолетов JAS 39 Gripen E. Официальное подписание соглашения состоялось 30 мая в Киеве.

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Вместе с авиационной техникой наша страна получит пакет соответствующего оборудования, технической помощи и поддержки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, украинская боевая авиация будет усилена. Министр обороны Михаил Федоров назвал это новым этапом развития Воздушных сил ВСУ и существенным укреплением нашего неба.

"Также в рамках предыдущих договоренностей с премьер-министром Ульфом Кристерссоном первые 16 самолетов Gripen C/D будут переданы нашим Воздушным силам уже в начале 2027 года", – проинформировал Зеленский.

Он поблагодарил главу МО Швеции Пола Йонсона за поддержку. "Мы подробно обсудили реализацию этих шагов, а также более широкое двустороннее сотрудничество, в частности подготовку Drone Deal и работу над противоракетной обороной", – рассказал президент.

Федоров добавил, что самолеты Gripen способны нести ракеты Meteor, поэтому могут стать одним из ключевых факторов технологического превосходства Сил обороны: раньше обнаруживать угрозы, эффективнее противодействовать вражеской авиации и поражать воздушные цели на большом расстоянии.

Министр сообщил, что Киев и Стокгольм имеют несколько направлений сотрудничества по укреплению воздушной обороны:

Первое – оперативное. Уже в начале 2027 года Украина получит первые 16 самолетов Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции. Это позволит быстрее интегрировать платформу, подготовить пилотов и технический персонал, адаптировать инфраструктуру и наращивать боевые возможности Воздушных Сил.

Украина получит первые 16 самолетов Gripen C/D в качестве военной помощи от Швеции. Это позволит быстрее интегрировать платформу, подготовить пилотов и технический персонал, адаптировать инфраструктуру и наращивать боевые возможности Воздушных Сил. Второе — стратегическое. Украина приобретет 16 самолетов Gripen E за средства Еврокредита и при поддержке Великобритании. Поставки этих самолетов начнутся в начале 2029 года.

Благодаря партнерам украинские пилоты и технический персонал уже проходят обучение на Gripen E.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– В Украине укрепляется система подготовки военных летчиков благодаря внедрению новых легких учебных самолетов ALTO NG. Это снижает зависимость от зарубежных тренажерных программ и ускоряет обучение пилотов.

– По мнению аналитиков, Украина могла получить передовые американские крылатые ракеты AGM-188A Rusty Dagger и использовать их против российских оккупантов. Они разрабатывались специально для украинских войск по системе ERAM.

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