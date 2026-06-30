Американский суперчемпион: медиа назвали следующего соперника Усика

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) остановился на двух возможных вариантах проведения следующего боя, который может стать последним в его карьере. 39-летний боксер хотел организовать шоу в США, где он в последний раз дрался в 2019 году.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует авторитетное издание Ring Magazine. Журнал ссылается на директора команды нашего соотечественника Сергея Лапина, который поделился планами Усика.

Среди возможных соперников украинский супертяж рассматривает американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО), а также соотечественника Бронзового бомбардировщика, легенду Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса, который в 2025 году объявил о завершении карьеры.

Отмечается, что Александр хотел бы провести поединок в конце нынешнего года, однако окончательное решение все еще не принято.

Напомним, на минувшей неделе Усик решил отказаться от всех чемпионских поясов. После этого промоутер Эдди Хирн назвал последнего соперника в карьере нашего боксера. А президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман выразил недовольство решением украинца отказаться от титулов.

В то же время WBC объявил нового чемпиона после заявления нашего соотечественника. Кроме того, стало известно, что Александр все же сохранил за собой один из титулов.

Также стало известно, что один из поясов украинца достанется россиянину Мурату Гассиеву (33-2, 26 КО). Сам осетин отреагировал на решение Усика словами "легче собирать".

Ранее OBOZ.UA детально анализировал, что означает отказ Александра Усика от всех чемпионских поясов для самого украинца и всего мирового бокса.

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