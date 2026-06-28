Усик "отдает" свое чемпионство российскому супертяжеловесу

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик объявил о решении освободить все титулы в тяжелом весе. После официального оформления отказа от пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) полноценным чемпионом организации станет россиянин Мурат Гассиев (33-2, 26 КО).

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Промоутер Гассиева Ал Сиеста заявил, что для завершения процедуры украинцу необходимо направить письменное уведомление во Всемирную боксерскую ассоциацию. После получения такого документа, по его словам, российский боксер будет переведен из статуса регулярного чемпиона в статус полноценного обладателя титула.

"Как только это письмо придет, Гассиев должен быть объявлен полноценным чемпионом", — сказал Сиеста в комментарии "Матч ТВ".

39-летний Усик завершает выступления в тяжелом весе с безупречным рекордом: 25 побед в 25 боях, 16 из которых завершились нокаутом. Украинец также остается единственным боксером, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира как в первом тяжелом, так и в тяжелом дивизионе в эпоху четырех основных титулов.

Мурат Гассиев следующий поединок проведет 11 июля на турнире IBA.PRO 19 в Москве. Его соперником станет олимпийский чемпион 2016 года француз Тони Йока.

Как сообщал OBOZ.UA, Мурат Гассиев ранее был объединенным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а в июле 2018 года уступил Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.

В декабре 2025 года он нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе, завершив бой в шестом раунде.

Усик свой крайний бой провел в мае 2026-го, победив нидерландца Рико Верховена техническим нокаутом.

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