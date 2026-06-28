Отказаться невозможно. Усик сохранил один чемпионский пояс

Обладатель титулов в супертяжелом весе Александр Усик сохранил за собой пояс The Ring после добровольного отказа от чемпионских званий ведущих боксерских организаций. Этот титул остается у украинца благодаря особым правилам журнала, которые не предусматривают обязательных защит по решению федераций.

Видео дня

Спортивный директор команды украинца Сергей Лапин сообщил ESPN, что Усик сохранил титул The Ring, а от остальных поясов отказался, чтобы предоставить другим претендентам возможность бороться за вакантные звания и объединять титулы в дивизионе.

В конце июня 2026 года украинский боксер освободил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF. Ранее организации требовали обязательных защит, в частности WBC настаивала на поединке против Агита Кабайела. При этом сам Усик уже объявил о подготовке заключительного боя в карьере, который получил название Last Dance.

Титул The Ring отличается от поясов федераций тем, что принадлежит не боксерской организации, а авторитетному американскому журналу. Его традиционно считают символом линейного чемпиона дивизиона: боксера, который занимает первое место в своей весовой категории по спортивному принципу.

Усик владеет этим поясом с августа 2022 года. Лишиться титула The Ring можно только в нескольких случаях: после поражения в чемпионском поединке, перехода в другую весовую категорию, завершения карьеры, отсутствия боев на протяжении 18 месяцев или отсутствия встреч с соперниками из топ-5 рейтинга в течение двух лет.

Поскольку украинец продолжает выступления, не менял весовую категорию и не проигрывал, титул The Ring остается за ним даже после отказа от остальных чемпионских поясов. Теперь именно этот пояс остается единственным крупным чемпионским званием, официально закрепленным за Усиком.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!