"Деньги все меняют". Президент WBC возмущен поступком Усика. Видео

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман эмоционально отреагировал на решение бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александр Усик (25-0, 16 КО) отказаться от пояса организации. По словам функционера, он был удивлен тем, что украинец не предупредил WBC о своем решении.

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Сулейман признался, что испытал неприятные эмоции, когда увидел новость в социальных сетях.

"Трудно объяснить и подобрать слова, когда открываешь соцсети и видишь, что чемпион мира в супертяжелом весе просто отказывается от пояса. Ни телефонного звонка, ни письма, ничего", – сказал глава WBC.

Президент организации также отметил, что в профессиональном боксе деньги часто меняют людей. При этом он подчеркнул, что считает Усика особенным человеком и не хочет делать в его адрес каких-либо негативных выводов.

"Боксеры проходят через разные этапы. Когда они начинают карьеру, то скромны, голодны до побед, благодарны и преданы своему делу, но потом деньги меняют все. Однако я уверен, что Александр Усик – особенный человек", – заявил Сулейман.

Глава WBC напомнил, что украинец завоевал олимпийское "золото", становился абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и дважды собирал все титулы в супертяжелом дивизионе. Он также рассказал о совместной работе с Усиком во время пандемии и его участии в социальных проектах организации.

В завершение функционер пожелал украинскому боксеру успехов как на ринге, так и за его пределами, а также вновь выразил поддержку Украине со стороны WBC.

Отметим, что накануне OBOZ.UA подробно рассказал, как отказ от всех чемпионских поясов влияет на карьеру украинца и что это означает для всего мирового бокса.

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