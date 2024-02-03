Леннокс Льюис сказал, что случилось с Фьюри, и сколько нужно времени для восстановления к бою с Усиком

Легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, отреагировал на ситуацию с боем Усик – Фьюри. По словам 58-летнего экс-боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

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Льюис признался, что Фьюри не повезло, так как удар на спарринге пришелся в тоже место, что было рассечено в поединке против Отто Валлина в 2019 году.

"Тайсону не повезло. Это повреждение находится в той же области, что и то, которое он получил в бою с Валлином. Скорее всего будет нужно примерно 6 швов и 3 месяца, чтобы восстановиться. Сага продолжается", – написал Льюис у себя в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, обладатель титулов WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) 2 февраля получил травму по время подготовки к поединку против чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО). Бой официально был перенесен.

Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

Кроме того, СМИ сообщили, кто может заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

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