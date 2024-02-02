СМИ выяснили, кто заменит Фьюри и станет новым соперником Усика в бою 17 февраля

Украинец Александр Усик (21-0, 14 КО), вероятнее всего, не будет откладывать возвращение на ринг 17 февраля после того, как стало известно о срыве его поединка против Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). Наш соотечественник должен сразиться с хорватом Филипом Хрговичем (17-0, 14 КО).

Видео дня

Об этом информирует Boxing News. По его данным, именно 31-летний уроженец Загреба имеет наибольшие шансы выйти в ринг против украинца. Хргович является обязательным претендентом на пояс Международной федерации бокса (IBF), которым владеет Усик.

При этом ранее сообщалось, что Филип подерется с новозеландцем Джозефом Паркером (34-3, 23 КО) в андеркарте боя между Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Новость дополняется...