В команде Усика впервые отреагировали на срыв боя с Фьюри и назвали замену

В команде Александра Усика (21-0, 14 КО) достаточно спокойно отреагировали на срыв боя с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) 17 февраля. Несмотря на разочарование из-за травмы британского боксера, украинец уже рассматривает альтернативные варианты проведения поединка в запланированную даты.

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Об этом в комментарии порталу Tribuna.com заявил промоутер Усика Александр Красюк. Представитель нашего объединенного чемпиона добавил, что рассечения, которое получил британец, – это обычное явление в боксе. Также он подтвердил, что сейчас ведется работа над организацией боя его клиента с Филипом Хрговичем.

"Новость о травме Фьюри – так себе. Но в боксе такое бывает. Сергей Лапин классную идею подал – бой с Хрговичем. Сейчас над ним все работают", – сказал Красюк.

31-летний уроженец Загреба является обязательным претендентом на пояс Международной федерации бокса (IBF), которым владеет наш соотечественник.

При этом планировалось, что Филип подерется с новозеландцем Джозефом Паркером (34-3, 23 КО) в андеркарте боя между Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО). При этом 23 декабря хорват дрался с австралийцем Марком Де Мори, которого победил уже в первом раунде.

Отметим, что Тайсон Фьюри уже прокомментировал перенос боя с Усиком. "Я могу только извиниться перед всеми, кто пострадал, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков, а также наших друзей в Королевстве Саудовская Аравия", – сказал он. Британец также показал фото своей травмы.

Как сообщали OBOZ.UA, бывший чемпион мира полусреднего веса Шон Портер еще в начале года выражал уверенность в том, что поединок Усика и Фьюри не состоится в запланированные сроки.

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