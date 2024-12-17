Такого еще не было: раскрыты детали тренировок Усика перед реваншем с Фьюри

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) по распоряжению своей команды внес существенные изменения в процесс подготовки к реваншу с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). В частности, нашего соотечественника заставили сосредоточиться в буквальном смысле на научном подходе к тренировкам.

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Об этом в интервью порталу talkSPORT рассказал тренер нашего чемпиона Сергей Лапин. По его словам, в лагере Усика в испанской Валенсии присутствовали много специалистов в области спортивной науки и медицины, которые вывели подготовку боксера на качественно новый уровень.

"Главным усовершенствованием стала глубокая интеграция научного подхода в процесс подготовки. В результате в нашем тренировочном лагере собрались специалисты мирового уровня в области спортивной науки и медицины. Они сосредоточились на оптимизации физических и когнитивных показателей чемпиона с помощью усовершенствованного мониторинга и исследований, планирования ежедневных расписаний, распорядка тренировок, питания и упражнений для улучшения функций мозга", – поделился деталями Лапин.

Отметим, что во многом благодаря своей уникальной подготовке Александра считают фаворитом противостояния с Тайсоном. Так эксперты GGBET предлагают на второй бой Усик – Фьюри коэффициент 1,68 на победу украинца. Триумф британца оценивается индексом 2,62. А показатели на ничью достигают уровня 18,00.

Накануне наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он также ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

На минувшей неделе боксеры завершили подготовку к своему второму поединку. Александр прибыл в Эр-Рияд, где его встретили соотечественники. В свою очередь Тайсон рассказал, как собирается побить нашего боксера и закрыть поражение в мае.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

23 октября Усик и Фьюри провели первую дуэль взглядов перед вторым боем. Украинец появился на ней в необычном образе, сменив имидж. Кроме того, он заставил соперника пойти на необычный шаг для помощи ВСУ.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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