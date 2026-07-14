Мы много говорим об истории. Но отношение к ней часто кажется странным.

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Около 200 тысяч украинцев – граждан Польши, мобилизованных в польскую армию в 1939 году, бойцов Армии Андерса и Войска Польского – обычно считают поляками. Зато несколько тысяч граждан Польши украинского происхождения, ответственных за убийства мирных поляков в 1943 году, называют украинцами. Погибших тогда десятки тысяч человек (по оценкам части польских историков – около 100 тысяч) также считают поляками.

В то же время почти никто не упоминает о десятках тысяч поляков украинского происхождения, ставших жертвами насилия того времени. А те, кто их убивал, не воспринимаются современниками как преступники. В государственной памяти Польши эти люди практически отсутствуют.

Работа над осознанием собственной истории очень нужна Польше. Но это – ее дело. Дело ее совести, её отношения как европейского государства к нарушению прав крупнейшего на тот момент национального меньшинства и к сохранению памяти о представителях этого меньшинства, которые героически защищали Польшу.

Наше дело – склонить голову перед всеми павшими поляками и украинцами. Мы должны честно изучать собственную историю. И сохранение памяти об украинцах, убитых тогда только из-за их происхождения, – наш долг.

Не вижу другой формулы, кроме: "Прощаю и прошу прощения".

Лучшая память о погибших – это такие отношения между народами и государствами, которые никогда больше не приведут к подобным трагедиям.