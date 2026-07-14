Брюссель только что сделал ход, который стоит запомнить как пример бюрократической находчивости. Вместо второго кластера, как писали некоторые новостные агентства, Евросоюз во вторник открыл для Украины шестой, последний кластер переговоров, охватывающий внешнюю политику, оборону и торговлю.

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Причина такого дипломатического кульбита имеет четкое имя – Венгрия, отказывающаяся поддержать совместное письмо двадцати семи государств, необходимое для открытия других кластеров.

Поэтому Брюссель поступил в соответствии с классической украинской логикой – если закон нельзя обойти, мы его элегантно обойдем)

Уровень согласованности Украины с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС достигает почти девяноста девяти процентов, чего вряд ли может похвастаться какая-либо другая страна-кандидат, поэтому шестой кластер оказался самой легкой мишенью для символического прорыва.

Получается странная картина: Украина уже координирует внешнюю политику с Евросоюзом на уровне, недостижимом для большинства государств-членов. Но в то же время до сих пор не может начать переговоры по статистике или государственным закупкам, потому что один премьер решил сыграть в принципиальность.

Вице-премьер Тарас Качка уверяет, что блокировки нет и новости об остальных кластерах могут появиться уже в этом месяце, хотя источники, близкие к переговорам, намекают, что венгерская позиция никуда не делась.

По сути, это напоминание о том, что интеграционный процесс, которым руководят настроения отдельных столиц, иногда стоит проходить в том числе благодаря правильной дипломатической перестановке фигур на доске.

Пока что у нас получилось.

Посмотрим, что будет дальше

Будем наблюдать