Надеюсь, что вчерашний день станет историческим, переломным. И что самое главное: Украине удалось убедить создать антибаллистическую коалицию, и самое главное – ее основой станет украинская разработка ПРО FREYJA. Не немецкая, не французская, а украинская! Новая коалиция будет финансировать и развивать противоракетную программу FREYJA, которая будет защищать небо Украины и Европы. Главный акцент: точность, эффективность, массовость, относительно низкая цена. Первые результаты в нашем небе ожидаем увидеть уже в течение ближайших 12 месяцев. Чувствую, что вполне можно уложиться в сроки, ведь Украина уже доказала, что способна удивить скоростью разработок. А с такой компанией ученых из Германии, Франции, Великобритании и т.д. этот процесс гарантированно увенчается успехом.

Видео дня

К тому же Париж укрепляет нас новыми батареями SAMP/T нового поколения. Это совсем не помешает, согласитесь.

Чем меньше у Кремля возможностей терроризировать нас "Искандерами" и "Кинжалами", тем быстрее там осознают бесперспективность войны. Эффективная ПРО – это прямой инструмент дипломатического давления. Сбитая баллистика означает более сильную позицию за столом переговоров.

Также итоги вчерашнего дня:

•Франция передает Украине лицензии на производство Aster-30 (ракеты для SAMP/T), AASM Hammer и SCALP;

•Первые Rafale – в 2028–2029 годах;

•Несколько других стран тоже согласились передать лицензии на своё вооружение.

Разве еще год назад мы могли об этом мечтать???

Это важно, потому что россия пользуется дефицитом наших противоракетных средств и усиливает удары по Киеву. Лицензионное производство прямо в Украине – это путь к тому, чтобы не зависеть от поставок, а производить защиту самостоятельно.

Европа наконец-то начинает демонстрировать силу и инвестировать в реальную железную защиту. Битва за чистое небо продолжается.