Андрей Шевченко в годовщину свадьбы показал, как сейчас выглядит его жена – модель Кристен Пазик. Фотофакт

Легендарный украинский экс-футболист и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко и американская модель Кристен Пазик 14 июля отметили 22 года со дня свадьбы. В честь годовщины супруги опубликовали в социальных сетях новый совместный снимок.

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На фотографии пара позирует на фоне зеленой изгороди. 47-летняя Пазик появилась в светлом многоярусном платье с легким блеском и клатчем в тон. Шевченко, которому сейчас 49 лет выбрал темно-серый классический костюм, белую рубашку, галстук, солнцезащитные очки и темные кроссовки.

Также в "карусели" Instagram Андрей Николаевич выложил архивный кадр, который был сделан в момент начала официальных отношений.

История отношений пары началась в 2001 году в Милане, где они познакомились на вечеринке после показа итальянского модельера Джорджио Армани. Как признался позже Андрей, Кристен тоже ему приглянулась, но он не решался подойти к ней первым и заговорить. Момент знакомства стал началом разгорающейся страсти между молодыми людьми.

Через три года, 14 июля 2004 года, Шевченко и Пазик сыграли свадьбу в США.

Супруги воспитывают четверых сыновей: 21-летнего Джордана, 19-летнего Кристиана, 13-летнего Александра и 12-летнего Райдера-Габриэля.

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