Москва пришла в Украину, не назвав честно цель своей войны. Она не сказала: "Мы идем уничтожить украинскую государственность". Она сказала: "денацификация". Сначала выдуманный "нацизм". Затем моральное исключение украинцев из нормального политического мира. Затем ракеты, оккупация, депортации, застенки, фильтрационные лагеря, разрушенные города.

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Вот почему польская история с красно-черным флагом опасна не как "спор о символе". Опасна сама матрица. Навроцкий предлагает приравнять "бандеровскую" символику к нацистской и советской; Reuters уже сообщал, что его инициатива включает криминализацию публичного прославления Бандеры и "бандеровской" символики.

Формально – не против украинцев, только против "идеологии". Точно так же Москва говорила: не против украинцев, только против "фашистского режима". Формула старая: сначала назвать украинское нацистским, потом сделать украинское опасным, потом ограничить, потом наказывать, потом вытеснять, а потом убивать. А дальше уже вопрос масштаба замысла и возможностей.

Польские элиты предпринимают все те же шаги, что и в России, которые уже через 5–10 лет позволят и узаконят нападение на Украину со стороны Польши. Это очевидно для думающих людей, вопрос только во времени и в нашей силе противостоять этому. А ещё есть фронт, в который Московия вкладывает деньги со стороны Венгрии по отколу Закарпатья, Румыния и Болгария со своими грандиозными проектами – тогда украинский национализм должен утроиться как минимум, хотя бы только для того, чтобы не допустить уничтожения украинской нации