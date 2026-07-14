До армии он выглядел хуже: как служба в ВСУ "омолодила" лидера группы "Тартак" Александра Положинского. Фото до и после

Лидер группы "Тартак" Александр Положинский признался, что именно служба в рядах ВСУ положительно отразилась на его внешности. По словам музыканта, до начала полномасштабной войны он выглядел гораздо хуже, а постоянное движение и военная дисциплина буквально "омолодили" его.

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Об этом артист рассказал в комментарии журналистке Ксении Малинюк. Ведущая сначала обратила внимание на изменения во внешности музыканта, отметив, что он выглядит "непревзойденно".

"Я просто выгляжу по-молодежному", – с улыбкой ответил Положинский.

На вопрос, ухаживает ли он как-то за собой, певец объяснил, что секрет вовсе не в косметических процедурах.

"Это все армия. В армии я очень сильно помолодел. До того, как пойти в армию, я выглядел гораздо хуже. Постоянное движение, дисциплина", – рассказал музыкант.

В то же время он признал, что сейчас уже не находится в своей лучшей физической форме, ведь служит в Киеве и, вероятно, меньше двигается.

"Я уже давно служу в Киеве, и там немного начал терять форму. Когда я был в 47-й бригаде, я был на пике своей формы", – поделился Положинский.

Изменения во внешности артиста действительно заметны, если сравнить его архивные фотографии до полномасштабного вторжения и нынешние снимки. Раньше у него были длинные волосы и борода. Теперь осталась только борода, но и та стала короче.

Еще в 2022 году перед полномасштабным вторжением певец шутил в соцсетях, что всегда недолюбливал мужчин старшего возраста с длинной "рокерской прической", а теперь и сам стал таким.

Однако недолго пришлось ходить с длинными волосами, ведь вскоре Александр Положинский вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Сначала он служил в составе 47-й отдельной механизированной бригады, а позже его перевели в другое подразделение.

Впрочем, военная служба принесла не только положительные изменения. В 2023 году музыкант рассказывал, что после нескольких месяцев в армии у него появились новые проблемы со здоровьем и обострились старые недуги. Из-за этого он пришел к выводу, что вряд ли сможет стать офицером, хотя и хотел приносить больше пользы на другой должности.

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